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Криминал | В Пензенской области задержан уроженец Узбекистана с наркотиком

26.11.2017|12:57
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Полкило подозрительного вещества изъяли сотрудники полиции у гражданина, сведения о котором поступили на телефон горячей линии в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«При проверке информация нашла свое объективное подтверждение. Так, сотрудниками органов внутренних дел по Каменскому району был задержан 27-летний молодой человек, в ходе досмотра которого обнаружен и изъят пакет с растительным веществом зеленого цвета», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Власов.

«Данное вещество является наркотическим средством марихуана, которое в своем составе содержит наркотически активный компонент растения конопля тетрагидроканнабинол. Данное наркотическое средство вызывает наркотическую зависимость у тех, кто его употребляет, а также негативно сказывается на их здоровье», - пояснил старший эксперт ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Андрей Кравченко.

Задержанному с этим пакетом уроженцу Узбекистана грозит до десяти лет тюрьмы. Тем временем акция «Сообщи, где торгуют смертью» продолжается. Телефон горячей линии 59-10-10 работает круглосуточно.

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Гость|26.11.2017 18:09|

Надеюсь животному влупят от 25 лет ?

Имя: Гость
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