Суд вынес приговор 34-летнему жителю Сосновоборского района, который до смерти избил 58-летнего мужчину.
Преступление было совершено 9 июля этого года. Все началось с ЧП: у гражданина Азербайджана, гостившего у родственницы в Сосновоборске, загорелся автомобиль. Несколько человек помогли потушить машину, после чего решили отметить это событие прямо на улице.
Однако доброжелательных посиделок не получилось. Хозяйка дома нелицеприятно отозвалась о дочери сожительницы одного из участников тушения пожара.
Разгорелся конфликт. За женщину вступился ее гость, владелец спасенного автомобиля. Оскорбленный агрессор переключил внимание на него. Он набросился на 58-летнего мужчину и избил его так, что тот скончался в машине скорой помощи.
«Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу сына и племянницы погибшего. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
вот итог их проживания на нашей земле . так нам у них никто не даст себя вести а здесь распоясались свои законы насаждают .