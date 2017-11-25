25.11.2017 | 11:52

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Сосновоборского района, который до смерти избил 58-летнего мужчину.

Преступление было совершено 9 июля этого года. Все началось с ЧП: у гражданина Азербайджана, гостившего у родственницы в Сосновоборске, загорелся автомобиль. Несколько человек помогли потушить машину, после чего решили отметить это событие прямо на улице.

Однако доброжелательных посиделок не получилось. Хозяйка дома нелицеприятно отозвалась о дочери сожительницы одного из участников тушения пожара.

Разгорелся конфликт. За женщину вступился ее гость, владелец спасенного автомобиля. Оскорбленный агрессор переключил внимание на него. Он набросился на 58-летнего мужчину и избил его так, что тот скончался в машине скорой помощи.

«Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу сына и племянницы погибшего. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.