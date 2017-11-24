24.11.2017 | 17:01

Два жителя города Сурска Городищенского района, одному из которых 35 лет, другому - 38, предстанут перед судом. Им инкриминируется причинение смерти жителю Пензы.

Днем 7 августа два друга приехали в областной центр в гости к своему 57-летнему знакомому, живущему на улице Минской. Началось застолье, которое перешло в конфликт между гостями и хозяином.

Приятели набросились на пензенца и начали бить его по голове, груди и рукам. В этот момент в квартиру вошла супруга хозяина. Увидев ее, гости убежали.

Женщина немедленно вызвала полицию и скорую помощь. Ее муж был госпитализирован, однако 18 августа он умер в больнице от тупой травмы грудной клетки.

«Злоумышленники были задержаны и по решению суда заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.