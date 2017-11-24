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Криминал | Житель Пензы скончался в больнице после визита друзей из Сурска

24.11.2017|17:01
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Два жителя города Сурска Городищенского района, одному из которых 35 лет, другому - 38, предстанут перед судом. Им инкриминируется причинение смерти жителю Пензы.

Днем 7 августа два друга приехали в областной центр в гости к своему 57-летнему знакомому, живущему на улице Минской. Началось застолье, которое перешло в конфликт между гостями и хозяином.

Приятели набросились на пензенца и начали бить его по голове, груди и рукам. В этот момент в квартиру вошла супруга хозяина. Увидев ее, гости убежали.

Женщина немедленно вызвала полицию и скорую помощь. Ее муж был госпитализирован, однако 18 августа он умер в больнице от тупой травмы грудной клетки.

«Злоумышленники были задержаны и по решению суда заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость|24.11.2017 18:00|

penzainform.ru писал(a):

В этот момент в квартиру вошла супруга хозяина. Увидев ее, гости убежали.
Однако...

Гость|24.11.2017 18:10|

penzainform.ru писал(a):

Началось застолье, которое перешло в конфликт между гостями и хозяином.

Не жизнь, романтика. Может они на разборку приезжали. Типа давай посидим, решим. Посидели, не решили и нечаянно порешили. Ну да причинение смерти по неосторожности. поселение и не более. Опять же смягчающие, раскаяние (крокодиловы слезы), сотрудничество со следствием. А, там и малые дети. Ну в общем пару месяцев, пока будут следствие вести, пока суд да дело и срок выйдет. Можно по новой в гости ехать.

Гость|24.11.2017 18:39|

penzainform.ru писал(a):

живущему на улице Минской.
Дальше можно не читать)))

Имя: Гость
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