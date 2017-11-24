24.11.2017 | 13:39

В отделение полиции Кузнецкого района поступило сообщение о том, что в Чибирлейском участковом лесничестве вырубили 12 дубов. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 150 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 19-летнего жителя Кузнецкого района», - заявили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело, в содеянном он признался.