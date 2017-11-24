В отделение полиции Кузнецкого района поступило сообщение о том, что в Чибирлейском участковом лесничестве вырубили 12 дубов. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 150 000 рублей.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 19-летнего жителя Кузнецкого района», - заявили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Против нарушителя возбуждено уголовное дело, в содеянном он признался.
Дожили. В лесу пару деревцев для хозяйства срубить нельзя-тюрьма. А кто то (бизнесмены-пилорамщики)делянками хапает за гроши.