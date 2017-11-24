Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|24 ноя 2017|14:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Снег |
  69.33  |  $  58.53
 

Криминал | В лесу в Кузнецком районе незаконно срубили 12 дубов

24.11.2017|13:39
Печать

В отделение полиции Кузнецкого района поступило сообщение о том, что в Чибирлейском участковом лесничестве вырубили 12 дубов. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 150 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 19-летнего жителя Кузнецкого района», - заявили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело, в содеянном он признался.

0
0
0
0
 
Гость|24.11.2017 14:09|

Дожили. В лесу пару деревцев для хозяйства срубить нельзя-тюрьма. А кто то (бизнесмены-пилорамщики)делянками хапает за гроши.

Гость|24.11.2017 14:19|

Ну да всем можно воровать, потому что наверху больше воруют? А потом некоторые люди поднимаются и продолжают воровать уже на верху.

Гость|24.11.2017 14:30|

Жрецы вырубили в сквере им. Лермонтова не менее 30 елей. И им пофиг. Даже признались в этом на камеру. Почему их не наказали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!