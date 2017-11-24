24.11.2017 | 15:54

45-летний житель Пензенской области задержан по подозрению в мошенничестве. Его жертвой стал житель города Михайловска Ставропольского края.

Мужчина нашел на одной из интернет-площадок объявление о продаже коллекционных монет и позвонил по указанному телефону. Собеседник потребовал предоплату, получил деньги и отключился.

Обманутый нумизмат обратился за помощью в отдел МВД России по Шпаковскому району Ставропольского края. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 45-летний житель города Кузнецка Пензенской области. Мужчина был задержан по месту проживания.

При обыске в его домовладении была изъята банковская карта, на которую потерпевший перевел деньги, а также использовавшаяся для переговоров о купле-продаже сим-карта.

«Подозреваемый был доставлен в отдел МВД России по Шпаковскому району, где полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества», - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.