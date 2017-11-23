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Криминал | В Пензе пойман 51-летний бессоновец, подозреваемый в серии краж

23.11.2017|16:09
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Пензенские полицейские раскрыли серию дачных краж после того, как с заявлением в правоохранительные органы обратилась 49-летняя женщина.

Она рассказала, что в период с октября по ноябрь из ее дачного дома, расположенного в садоводческом товариществе «Восход» в районе чемодановских дач, похитили акустический ресивер и угловую шлифовальную машину.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый 51-летний житель Бессоновского района.

Выяснилось также, что мужчина мог совершить кражу из СТ «Виктория», оттуда похитили музыкальный центр и садовую тачку.

«По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|23.11.2017 17:11|

Бессовестный бессоновец .

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