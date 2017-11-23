23.11.2017 | 16:09

Пензенские полицейские раскрыли серию дачных краж после того, как с заявлением в правоохранительные органы обратилась 49-летняя женщина.

Она рассказала, что в период с октября по ноябрь из ее дачного дома, расположенного в садоводческом товариществе «Восход» в районе чемодановских дач, похитили акустический ресивер и угловую шлифовальную машину.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый 51-летний житель Бессоновского района.

Выяснилось также, что мужчина мог совершить кражу из СТ «Виктория», оттуда похитили музыкальный центр и садовую тачку.

«По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.