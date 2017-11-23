23.11.2017 | 10:06

В Пензе Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям области, сбывавшим наркотики. Дело расследовало региональное управление ФСБ России.

Как установлено следствием и судом, двое молодых людей в мае этого года решили постоянно получать деньги незаконным путем и договорились о совместном сбыте наркотических средств на территории Пензы.

Используя систему закладок, они сообщали клиентам о месте расположения тайников через Интернет. Деньги наркосбытчики, принимая меры предосторожности, также получали через электронную систему платежей.

14 июня сотрудники управления ФСБ задержали наркодилеров, когда те делали очередную закладку. У них были изъяты запрещенные средства общей массой до 130 г, в том числе так называемые тяжелые наркотики (амфетамин, гашиш и кокаин).

Впоследствии, осознав свою вину и тяжесть предстоящего наказания, драгдилеры активно помогали следствию, выдав дополнительно еще порядка 700 г зелья.

«Преступники признаны виновными в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Им назначено наказание в виде 6 и 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.