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Криминал | В Пензе двое молодых наркодилеров приговорены к колонии строгого режима

23.11.2017|10:06
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В Пензе Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям области, сбывавшим наркотики. Дело расследовало региональное управление ФСБ России.

Как установлено следствием и судом, двое молодых людей в мае этого года решили постоянно получать деньги незаконным путем и договорились о совместном сбыте наркотических средств на территории Пензы.

Используя систему закладок, они сообщали клиентам о месте расположения тайников через Интернет. Деньги наркосбытчики, принимая меры предосторожности, также получали через электронную систему платежей.

14 июня сотрудники управления ФСБ задержали наркодилеров, когда те делали очередную закладку. У них были изъяты запрещенные средства общей массой до 130 г, в том числе так называемые тяжелые наркотики (амфетамин, гашиш и кокаин).

Впоследствии, осознав свою вину и тяжесть предстоящего наказания, драгдилеры активно помогали следствию, выдав дополнительно еще порядка 700 г зелья.

«Преступники признаны виновными в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Им назначено наказание в виде 6 и 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

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Гость|23.11.2017 10:59|

Раньше за мешок зерна на каторгу отправляли, а сейчас за килограмм наркоты 6 лет

Гость|23.11.2017 11:21|

Когда же этих козлов всех пересажают.Житья от них нет,в каждом подъезде обитают и малолеток прикармливают.

Имя: Гость
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