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Криминал | 25-летняя пензячка призналась, что ударила сожителя ножом в голову

23.11.2017|09:49
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В среду, 22 ноября, в Пензе экипаж вневедомственной охраны, находившийся в патруле, получил сообщение о том, что на улице Спартаковской в поселке Ахуны разгорелся конфликт.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы увидели в подъезде дома женщину в залитой кровью одежде.

25-летняя пензячка призналась стражам порядка, что вместе с гражданским мужем распивала спиртное. Во время застолья пара начала выяснять отношения. Ссора достигла высшей точки, когда молодая женщина схватила нож и ударила мужчину, нанеся ему касательное ранение головы.

«На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|23.11.2017 11:04|

в пензе новости только такие - абсолютно идиотские

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