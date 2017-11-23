23.11.2017 | 09:49

В среду, 22 ноября, в Пензе экипаж вневедомственной охраны, находившийся в патруле, получил сообщение о том, что на улице Спартаковской в поселке Ахуны разгорелся конфликт.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы увидели в подъезде дома женщину в залитой кровью одежде.

25-летняя пензячка призналась стражам порядка, что вместе с гражданским мужем распивала спиртное. Во время застолья пара начала выяснять отношения. Ссора достигла высшей точки, когда молодая женщина схватила нож и ударила мужчину, нанеся ему касательное ранение головы.

«На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.