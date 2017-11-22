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Криминал | В Лунине задержали двоих жителей Пензы с неизвестным веществом

22.11.2017|10:44
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В поселке Лунино бойцы Росгвардии досмотрели припаркованный автомобиль, информацию о котором получили во время патрулирования. Инцидент произошел 20 ноября.

В салоне транспортного средства находились двое жителей Пензы 28 и 29 лет. На переднем сиденье правоохранители обнаружили пакет с неизвестным темно-зеленым веществом.

«Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Изъятое вещество отправлено на экспертизу.

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Гость|22.11.2017 12:40|

ЛУНИНО!!!!!

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