22.11.2017 | 10:44

В поселке Лунино бойцы Росгвардии досмотрели припаркованный автомобиль, информацию о котором получили во время патрулирования. Инцидент произошел 20 ноября.

В салоне транспортного средства находились двое жителей Пензы 28 и 29 лет. На переднем сиденье правоохранители обнаружили пакет с неизвестным темно-зеленым веществом.

«Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Изъятое вещество отправлено на экспертизу.