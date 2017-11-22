22.11.2017 | 18:47

В Чемодановке молодой человек стал жертвой кражи, совершенной малознакомой дамой. Они нашли друг друга на сайте знакомств и решили провести время вместе.

«На такси поехали в магазин, после чего поехали к нему на квартиру в село Чемодановка», - рассказала задержанная.

Вечер складывался неплохо, молодые люди распивали спиртные напитки, а вот утро разочаровало хозяина дома.

«Я устал и уснул. Просыпаюсь в 6 часов утра и вижу, что моего телефона нет, iPhone 5S, и похищена денежная сумма в размере 21 тысячи рублей», - поведал потерпевший.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий данная гражданка была установлена и доставлена в УМВД России по Бессоновскому району. Часть похищенного была у нее изъята», - подчеркнул начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

23-летняя жительница Пензенского района призналась в содеянном, ей грозит до двух лет лишения свободы.