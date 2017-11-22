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Криминал | Случайное интернет-знакомство обернулось кражей телефона и денег

22.11.2017|18:47
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В Чемодановке молодой человек стал жертвой кражи, совершенной малознакомой дамой. Они нашли друг друга на сайте знакомств и решили провести время вместе.

«На такси поехали в магазин, после чего поехали к нему на квартиру в село Чемодановка», - рассказала задержанная.

Вечер складывался неплохо, молодые люди распивали спиртные напитки, а вот утро разочаровало хозяина дома.

«Я устал и уснул. Просыпаюсь в 6 часов утра и вижу, что моего телефона нет, iPhone 5S, и похищена денежная сумма в размере 21 тысячи рублей», - поведал потерпевший.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий данная гражданка была установлена и доставлена в УМВД России по Бессоновскому району. Часть похищенного была у нее изъята», - подчеркнул начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

23-летняя жительница Пензенского района призналась в содеянном, ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Гость|22.11.2017 19:41|

Санта-Барбара бля...за проведённую ночь надо платить,а раз парень говорит,что устал-значит дама хорошо поработала!)

Гость|22.11.2017 20:11|

ну раз за ночь надо платить, то за зачатие пусть мужикам платят. Тупое общество потребления. Видно полно добилов родилось и повзрослело от беспорядочных актов

Имя: Гость
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