22.11.2017 | 17:04

Полуторагодовалую Варю похитили из частного дома в Терновке, где девочка проживала в нем со своим отцом и бабушкой. Ребенка буквально вырвали из рук родственницы. По версии следствия, когда папа малышки ушел на работу, в дверь позвонили и сказали, что принесли телеграмму. Женщина открыла незнакомцу.

«Не установленный следствием мужчина подошел к дому потерпевшей и обманным способом, а именно под предлогом передачи телеграммы, попросил женщину открыть дверь. Бабушка вместе с находившимся на руках ребенком открыла входную дверь. В это время мужчина брызнул ей в глаза газом из баллончика и сразу же отобрал ребенка. В момент похищения рядом с домом находилась мать ребенка», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого похититель с ребенком, который был одет лишь в майку и штанишки, а также стоящая рядом с домом женщина, предположительно мать малышки, скрылись с места происшествия на автомобиле. Поиски пропавшей Вари продолжаются.

«Лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления, - это мать девочки, Татьяна Колесникова 1991 года рождения и ее супруг, Колесников Евгений 1981 года рождения, который не является отцом ребенка. До момента совершения преступления они проживали на съемной квартире по улице Ладожской в городе Пензе», - добавила Татьяна Махницкая.

Известно, что девочка жила с отцом с мая 2017 года, ее мать вышла замуж за другого человека. Из неофициальных источников стало известно, что в отношении матери проходит процедура лишения родительских прав, и на конец этой недели было назначено судебное заседание.

Представители правоохранительных органов просят помощи тех, кто располагает информацией о месте нахождения ребенка и возможных похитителей. Сообщить можно по тел.: 361-702, 599-002 или 02.

«Обращаем внимание собственников, которые сдают квартиры в аренду, на семейные пары с малолетним ребенком, поскольку лица, похитившие девочку, могут воспользоваться съемным жильем», - заключила Татьяна Махницкая.