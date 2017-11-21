Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|21 ноя 2017|16:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.82  |  $  59.46
 

Криминал | Житель Никольска унес с чужой дачи металлический бак весом полтонны

21.11.2017|16:31
Печать

27-летний житель Никольска оказался настоящим геркулесом. Он признался стражам порядка, задержавшим его по подозрению в краже, что в одиночку сумел вынести с дачного участка в кооперативе «Вишенка» металлическую емкость весом около 500 кг.

Полицейские занялись поисками похитителя бака после того, как к ним обратилась с заявлением 71-летняя дачница, обнаружившая пропажу. Исчезнувшую с участка емкость сотрудники уголовного розыска нашли в пункте приема металлолома.

«Задержанный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!