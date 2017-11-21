21.11.2017 | 16:31

27-летний житель Никольска оказался настоящим геркулесом. Он признался стражам порядка, задержавшим его по подозрению в краже, что в одиночку сумел вынести с дачного участка в кооперативе «Вишенка» металлическую емкость весом около 500 кг.

Полицейские занялись поисками похитителя бака после того, как к ним обратилась с заявлением 71-летняя дачница, обнаружившая пропажу. Исчезнувшую с участка емкость сотрудники уголовного розыска нашли в пункте приема металлолома.

«Задержанный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России Пензенской области.