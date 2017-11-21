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Криминал | В Пензе 30-летний мужчина укусил росгвардейца в бильярдном клубе

21.11.2017|11:16
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В Пензе осужден 30-летний мужчина, укусивший и публично оскорбивший сотрудника Росгвардии.

27 сентября этот гражданин, будучи пьяным, нарушил общественный порядок в бильярдном клубе на Окружной улице.

Когда сотрудники Росгвардии предложили ему проследовать в отдел полиции, недовольный «бильярдист» начал во всеуслышание оскорблять представителей власти.

Когда на мужчину надевали наручники, он, оказывая сопротивление, укусил одного из правоохранителей за руку.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

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Гость|21.11.2017 11:25|

вампиры в городе !

Гость|21.11.2017 11:36|

и как он на вкус оказался? :)

Гость|21.11.2017 11:47|

penzainform.ru писал(a):

укусил одного из правоохранителей за руку.

В городе бешенство?

Гость|21.11.2017 12:16|

Хорошо что за руку а не за

Гость|21.11.2017 12:17|

теперь гвардеец превратится в пьянчугу бильярдиста

Гость|21.11.2017 12:19|

Гость писал(a):

теперь гвардеец превратится в пьянчугу бильярдиста
Может ему кии нравятся

Гость|21.11.2017 12:21|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Гость|21.11.2017 12:21|

Не то подставил!

Гость|21.11.2017 12:25|

Гость писал(a):

и как он на вкус оказался? :)
Поганый.

Имя: Гость
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