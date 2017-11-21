21.11.2017 | 11:16

В Пензе осужден 30-летний мужчина, укусивший и публично оскорбивший сотрудника Росгвардии.

27 сентября этот гражданин, будучи пьяным, нарушил общественный порядок в бильярдном клубе на Окружной улице.

Когда сотрудники Росгвардии предложили ему проследовать в отдел полиции, недовольный «бильярдист» начал во всеуслышание оскорблять представителей власти.

Когда на мужчину надевали наручники, он, оказывая сопротивление, укусил одного из правоохранителей за руку.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.