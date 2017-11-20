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Криминал | На улице Урицкого остановили пьяного скутериста-рецидивиста

20.11.2017|15:11
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В Пензе на улице Урицкого сотрудники ГИБДД остановили 37-летнего водителя скутера. Медицинское освидетельствование установило, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он привлекался к административной ответственности за такое же нарушение. Более того, мужчина уже имеет судимость.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Пензенцу грозит штраф от 200 000 до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|20.11.2017 16:01|

То был тракторист-рецидивист, теперь скутерист-рецидивист. Кто следующий? Журналист-рецидивист?

Гость|20.11.2017 16:04|

Гость писал(a):

То был тракторист-рецидивист, теперь скутерист-рецидивист. Кто следующий? Журналист-рецидивист?
нет, гироскутерист-рецидивист

Имя: Гость
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