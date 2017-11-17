17.11.2017 | 09:55

30-летний гражданин Таджикистана отправился в колонию за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием Интернета. Преступления он совершал с напарником.

Мужчина приехал в Москву на заработки, в Интернете нашел подельника, с которым решил продавать наркотики на территории Пензы. Личность второго преступника следствием пока не установлена.

Гражданин Таджикистана выступал в качестве закладчика. В Москве по наводке напарника он забрал 11 свертков наркотика, содержащего героин, общей массой не менее 20,16 граммов.

В мае обвиняемый приехал в Пензу, где сделал тайники-закладки. Впоследствии полицейские обнаружили их и изъяли 11 свертков, а закладчика задержали в районе пензенского автовокзала.

«Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.