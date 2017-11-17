17.11.2017 | 15:45

Уроженец Молдовы, проживающий в Каменке, расплатился за букет фальшивой купюрой.

«В магазине отсутствовал аппарат для проверки подлинности денежных купюр, поэтому продавец приняла деньги и выдала покупателю сдачу в сумме 4 500 рублей и букет цветов. Впоследствии заявительница обнаружила, что купюра фальшивая, и позвонила в полицию», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Подозреваемого задержали. Злоумышленник пояснил, что деньги эти он получил в качестве аванса за работу на стройке в Подмосковье. Всего ему выдали 3 купюры, номиналом 5 тысяч рублей каждая. Первую он разменял, покупая билет на автобус до Каменки, вторую - по приезде домой, приобретая продукты. А третью в магазине не приняли.

«Девушка проверила банкноту с использованием детектора, сказала, что купюра является фальшивой, и попросила подозреваемого задержаться до приезда сотрудников полиции. Однако злоумышленник взял купюру и сразу же покинул торговую точку. После этого подозреваемый направился в цветочный магазин, так как знал, что там нет аппарата для определения подлинности денежных купюр», - добавила Ольга Евдокимова.

За сбыт фальшивых купюр ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.