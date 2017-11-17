17.11.2017 | 10:56

В Бессоновском районе вступил в силу приговор, по которому муж 1989 года рождения и жена 1992 года рождения признаны виновными в краже трехлетней давности.

Зимой 2014-го супруги ночью пробрались в магазин «Апельсин» в Чемодановке и похитили оттуда деньги, продукты, спиртное, сигареты, карты оплаты сотовой связи и др. на общую сумму 25 022 рубля.

Хозяин торговой точки о краже не заявил, поэтому уголовное дело по этому преступлению не возбуждалось.

Однако в марте 2017 года женщина, отбывая наказание за грабеж в колонии Саратовской области, написала явку с повинной, где подробно рассказала о краже из магазина.

В итоге супруги, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, получили сроки. Мужчине назначили наказание в виде 1 года 9 месяцев колонии строгого режима, его жене по совокупности приговоров дали три с половиной года колонии общего режима.

Сельчанка не согласилась с решением Бессоновского районного суда и подала апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.