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Криминал | 43-летний пензенец в кровь разбил лицо 79-летней матери

17.11.2017|10:48
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В четверг, 16 октября, около 22:00 наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в подъезде дома на улице Плеханова происходит шумная ссора.

Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу. К ним обратилась за помощью 79-летняя женщина с залитым кровью лицом. Как выяснилось, пенсионерка и ее 43-летний сын употребляли алкоголь. Во время застолья между ближайшими родственниками разгорелась ссора, которая закончилась рукоприкладством. Мужчина несколько раз ударил мать кулаком в лицо, сильно разбив его.

«Бойцы задержали дебошира и передали сотрудникам полиции. Мать написала на сына соответствующее заявление», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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