16.11.2017 | 15:03

Трое уроженцев Таджикистана приехали в Пензу получать высшее образование и параллельно с учебой стали заниматься незаконным оборотом наркотических средств. При задержании у них было обнаружено около 60 граммов героина.

«После того как мы изучили их телефоны, было обнаружено порядка десяти оборудованных тайников с наркотическим средством героин, которое полностью было изъято сотрудниками полиции», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Доучиться иностранным студентам вряд ли удастся. Сейчас они находятся под стражей, и им грозит до 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время на территории России проводится всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», и всех жителей, неравнодушных к этой проблеме, просим звонить по телефону доверия 59-10-10. Все звонки будут взяты на контроль, и по всем будут проведены проверки», - добавил Алексей Стяжков.