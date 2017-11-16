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Криминал | В Пензе разыскивают мужчину, совершившего попытку изнасилования

16.11.2017|14:04
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На окраине Малой Сердобы местный житель обнаружил тело 34-летнего мужчины. По всей вероятности, он сам свел счеты с жизнью. Ныне покойный был ранее объявлен в розыск за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

По данным следствия, пьяный сельчанин забрел в один из домов и вошел в детскую, где находилась девочка. В спешке покидая жилище, он забыл верхнюю одежду на месте преступления.

«Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти Бочкарева. Также назначена генетическая экспертиза с целью установления владельца куртки, оставленной на месте преступления», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

А в Пензе идет розыск другого мужчины, который на улице Измайлова между остановками «Детская железная дорога» и «Сосновка» напал на несовершеннолетнюю и попытался ее изнасиловать. Место здесь немноголюдное, и только по чистой случайности преступник отпустил свою жертву.

«Недалеко от места преступления остановилось маршрутное такси, из которого вышла девушка. Злоумышленник испугался и скрылся с места происшествия, побежав по обочине автодороги в сторону центра города. По приметам, мужчине, который совершил покушение на изнасилование, на вид 20-25 лет, рост около 180 сантиметров, азиатской внешности, худощавого телосложения, одет в болоньевую куртку оранжевого цвета», - добавила Татьяна Махницкая.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или видел мужчину, следователи просят сообщить по телефонам: 8-937-401-33-25 или 36-17-02.

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