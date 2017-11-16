16.11.2017 | 09:04

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина, попытавшегося подкупить сотрудника полиции.

По данным следствия, днем 14 ноября мужчина, лишенный права управления транспортом за административное нарушение, находясь в отделе МВД по Башмаковскому району, решил дать взятку в 20 тысяч рублей начальнику ОГИБДД.

Он попытался вручить представителю власти 10 тысяч рублей и пообещал через полгода принести еще столько же за разрешение управлять автомобилем без водительского удостоверения на территории р. п. Башмаково.

Полицейский не взял деньги и пресек незаконные действия водителя-нарушителя.

«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.