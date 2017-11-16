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Криминал | В Башмакове водитель-нарушитель попытался подкупить полицейского

16.11.2017|09:04
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина, попытавшегося подкупить сотрудника полиции.

По данным следствия, днем 14 ноября мужчина, лишенный права управления транспортом за административное нарушение, находясь в отделе МВД по Башмаковскому району, решил дать взятку в 20 тысяч рублей начальнику ОГИБДД.

Он попытался вручить представителю власти 10 тысяч рублей и пообещал через полгода принести еще столько же за разрешение управлять автомобилем без водительского удостоверения на территории р. п. Башмаково.

Полицейский не взял деньги и пресек незаконные действия водителя-нарушителя.

«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость|16.11.2017 09:28|

penzainform.ru писал(a):

сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.
Пусть перенимают опыт у своих коллег в пресс-службе Росгвардии. Вот так надо.

Гость|16.11.2017 09:30|

Скоро всех бойцов Росгвардии в бандиты запишут из-за их пресс-службы. Не к этому ли надо стремиться другим пресс-службам? Пример заразителен.

Имя: Гость
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