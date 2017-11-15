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Криминал | В Пензенской области мужчина осужден за убийство собаки

15.11.2017|11:14
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Житель Наровчатского района Пензенской области осужден за садистское убийство сидевшей на цепи собаки.

В августе пьяный мужчина во дворе знакомого избил находившееся на привязи животное. Он два раза ударил его черенком вил по голове и один раз зубьями – по телу. От многочисленных гематом и колотых ран собака погибла.

Обвиняемый активно помогал следствию, полностью признал вину и раскаялся. При вынесении приговора учитывалось, что на его иждивении находится малолетний ребенок.

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|15.11.2017 11:55|

Пожизненно алкашу надо было дать, из него уже ничего хорошего не получится. Дальше випьяном угаре - человек.

Гость|15.11.2017 12:03|

Надо всю деревню в город переселять, они там вообще дичают, спиваются, деградируют, там же только три федеральных канала и всё.

АвтоНарушитель|15.11.2017 12:07|

Интересно,что значит активно помогал следствию?!типа он сознался?

Гость|15.11.2017 12:12|

АвтоНарушитель писал(a):

Интересно,что значит активно помогал следствию?!типа он сознался?
Типа он отрезвел, и сам офигел. Сейчас упрекает себя за всё.

Обычное дело.

Гость|15.11.2017 12:21|

Гость писал(a):

Пожизненно алкашу надо было дать, из него уже ничего хорошего не получится.
Вообще, в деревне проще к животным относятся. Они с детства видят как умирают животные, знают, что их убивают люди, родители даже. Вся жизнь проходит рядом с животными.

Но это дикий случай, конечно.

Имя: Гость
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