15.11.2017 | 11:14

Житель Наровчатского района Пензенской области осужден за садистское убийство сидевшей на цепи собаки.

В августе пьяный мужчина во дворе знакомого избил находившееся на привязи животное. Он два раза ударил его черенком вил по голове и один раз зубьями – по телу. От многочисленных гематом и колотых ран собака погибла.

Обвиняемый активно помогал следствию, полностью признал вину и раскаялся. При вынесении приговора учитывалось, что на его иждивении находится малолетний ребенок.

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.