Житель Наровчатского района Пензенской области осужден за садистское убийство сидевшей на цепи собаки.
В августе пьяный мужчина во дворе знакомого избил находившееся на привязи животное. Он два раза ударил его черенком вил по голове и один раз зубьями – по телу. От многочисленных гематом и колотых ран собака погибла.
Обвиняемый активно помогал следствию, полностью признал вину и раскаялся. При вынесении приговора учитывалось, что на его иждивении находится малолетний ребенок.
«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Пожизненно алкашу надо было дать, из него уже ничего хорошего не получится. Дальше випьяном угаре - человек.