15.11.2017 | 10:34

Сотрудники УФСИН России Пензенской области установили местонахождение 47-летнего мужчины, находившегося в розыске.

В 2012 году Первомайский районный суд Пензы приговорил гражданина за растрату к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако тот более пяти лет скрывался на территории России под чужими личными данными.

В октябре этого года в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий региональных управлений ФСИН и ФСБ, а также УФСИН России по городу Москве и Главного оперативного управления ФСИН России мужчина был задержан в столице на квартире, которую он снимал вместе со своей сожительницей.

«В настоящее время осужденный доставлен в пензенское СИЗО-1 для дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.