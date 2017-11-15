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Криминал | В Москве задержан осужденный в Пензе мужчина, 5 лет находившийся в розыске

15.11.2017|10:34
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Сотрудники УФСИН России Пензенской области установили местонахождение 47-летнего мужчины, находившегося в розыске.

В 2012 году Первомайский районный суд Пензы приговорил гражданина за растрату к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако тот более пяти лет скрывался на территории России под чужими личными данными.

В октябре этого года в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий региональных управлений ФСИН и ФСБ, а также УФСИН России по городу Москве и Главного оперативного управления ФСИН России мужчина был задержан в столице на квартире, которую он снимал вместе со своей сожительницей.

«В настоящее время осужденный доставлен в пензенское СИЗО-1 для дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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