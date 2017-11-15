Пензенское информационное агентство|18+|Среда|15 ноя 2017|10:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.68  |  $  59.62
 

Криминал | В Каменке осужден тракторист, виновный в гибели рабочего завода

15.11.2017|09:27
Печать

В Каменке вынесен приговор работнику ОАО «Студенецкий мукомольный завод». Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Вечером 30 августа 40-летний тракторист-машинист, управляя мини-погрузчиком Bobcat, позволил четверым рабочим сесть в ковш и поехал в мастерскую.

При движении он поднял ковш вверх, из-за чего один из рабочих потерял равновесие и выпал под колеса погрузчика.

Ударившись головой о грунтовую дорогу, 54-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, а водитель, не сумевший отреагировать на ситуацию, не сразу остановил погрузчик и наехал на лежавшего на дороге человека, причинив ему закрытую тупую травму грудной клетки.

Утром следующего дня пострадавший скончался в Каменской межрайонной больнице.

«Виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы и 3 лет лишения права управлять транспортным средством. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!