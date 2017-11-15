15.11.2017 | 09:27

В Каменке вынесен приговор работнику ОАО «Студенецкий мукомольный завод». Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Вечером 30 августа 40-летний тракторист-машинист, управляя мини-погрузчиком Bobcat, позволил четверым рабочим сесть в ковш и поехал в мастерскую.

При движении он поднял ковш вверх, из-за чего один из рабочих потерял равновесие и выпал под колеса погрузчика.

Ударившись головой о грунтовую дорогу, 54-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, а водитель, не сумевший отреагировать на ситуацию, не сразу остановил погрузчик и наехал на лежавшего на дороге человека, причинив ему закрытую тупую травму грудной клетки.

Утром следующего дня пострадавший скончался в Каменской межрайонной больнице.

«Виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы и 3 лет лишения права управлять транспортным средством. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.