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Криминал | Житель Пензы оштрафован за организацию игорного клуба

14.11.2017|11:30
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29-летний житель Пензы осужден за незаконную организацию и проведение азартных игр. Уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности, представленных региональным УМВД.

Не позднее конца мая этого года мужчина по устной договоренности арендовал у собственника помещение в доме № 53 на улице Луначарского и установил в нем восемь игровых автоматов.

Незаконным бизнесом пензенец занимался до 21 сентября, приняв на работу кассира. Деньги, которые приносили азартные игры, он присваивал.

«Приговором мирового судьи Железнодорожного района г. Пензы мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

За аналогичное преступление была осуждена 31-летняя жительница Пензы. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.11.2017 12:01|

penzainform.ru писал(a):

Уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности,
...какие ГРАМОТНЫЕ журналисты и ВНИМАТЕЛЬНЫЕ редакторы работают в "Пензинформе"!!!

Имя: Гость
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