14.11.2017 | 10:17

В субботу, 11 ноября, в 22:40 оперативному дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение: в заболоченном лесном массиве реки Старая Сура в микрорайоне ГПЗ-24 в темноте потерялся рыбак.

Спасатели отправились на поиски мужчины на надувной лодке. Двигаясь по руслу реки, они нашли рыболова на берегу, пересадили в плавательное средство и доставили к автомобильному мосту, где передали поджидавшим его родственникам.

«Медицинская помощь мужчине не потребовалась», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области».

19 октября в дачном массиве Сосновка в Пензе в заболоченный пруд в Сосновке упал мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться, кричал о спасении. Однако помощь опоздала: прибывшие спасатели нашли мужчину утонувшим.