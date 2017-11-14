14.11.2017 | 13:37

В Спасском районе Пензенской области осудили за кражу 21-летнего жителя Ногинска, на территории Мордовии отбывающего наказание за разбой.

Выяснилось, что в мае 2014 года молодой человек залез в пристрой дома через окно без рамы, а затем, сорвав металлической скобой замок с внутренней двери, пробрался в сам дом. Оттуда злоумышленник вынес бензопилу «Штиль-130» стоимостью 5 000 рублей, циркулярную электропилу «Интерскоп» стоимостью 2 000 рублей, а также 3 цепи для бензопилы «Штиль-130» на сумму 885 рублей.

Подсудимый активно помогал следствию, признал вину, добровольно возместил имущественный ущерб и согласился с постановлением приговора без судебного разбирательства.

«Суд на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по предыдущему приговору по совокупности преступлений назначил гражданину окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Осужденный продолжит отбывать наказание в исправительной колонии № 7 Республики Мордовия.