Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|14 ноя 2017|15:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+8oC
Завтра | Снег |
  69.68  |  $  59.62
 

Криминал | В Спасском районе осужденный признался в краже двух пил

14.11.2017|13:37
Печать

В Спасском районе Пензенской области осудили за кражу 21-летнего жителя Ногинска, на территории Мордовии отбывающего наказание за разбой.

Выяснилось, что в мае 2014 года молодой человек залез в пристрой дома через окно без рамы, а затем, сорвав металлической скобой замок с внутренней двери, пробрался в сам дом. Оттуда злоумышленник вынес бензопилу «Штиль-130» стоимостью 5 000 рублей, циркулярную электропилу «Интерскоп» стоимостью 2 000 рублей, а также 3 цепи для бензопилы «Штиль-130» на сумму 885 рублей.

Подсудимый активно помогал следствию, признал вину, добровольно возместил имущественный ущерб и согласился с постановлением приговора без судебного разбирательства.

«Суд на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по предыдущему приговору по совокупности преступлений назначил гражданину окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Осужденный продолжит отбывать наказание в исправительной колонии № 7 Республики Мордовия.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!