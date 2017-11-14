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Криминал | Бдительный пензенец помог задержать похитителя велосипедов и самоката

14.11.2017|10:00
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Охота на двухколесный велотранспорт закончилась для 27-летнего пензенца полной неудачей.

Преступление было совершено в понедельник, 13 ноября. Мужчина украл из подъезда дома № 4 на Октябрьской улице два велосипеда и самокат. Но его заметил бдительный гражданин, который сообщил о произошедшем в полицию.

Сигнал о велокраже поступил экипажу вневедомственной охраны, находившемуся в патруле в Октябрьском районе. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали похожего по приметам молодого человека.

«Гражданин признался в краже и рассказал, где спрятал похищенное. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного следственно-оперативной группе полиции, прибывшей на место происшествия», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.11.2017 10:19|

penzainform.ru писал(a):

Охота на двухколесный велотранспорт закончилась для 27-летнего пензенца сокрушительной неудачей.
а попроще как-то нельзя?)

Имя: Гость
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