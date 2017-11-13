13.11.2017 | 18:11

37-летнего жителя Заречного признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Установлено, что мужчина познакомился и начал общаться с ребенком в январе в одной из социальных сетей. В процессе переписки он вел с малолетней циничные разговоры на интимные темы и предлагал встретиться. В итоге девочка согласилась.

«При встречах с потерпевшей он в салоне своего автомобиля совершал в отношении нее действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния девочки, обусловленного ее малолетним возрастом», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Суд назначил жителю закрытого города наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.