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Криминал | Зареченца осудили за насильственные действия в отношении 11-летней девочки

13.11.2017|18:11
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37-летнего жителя Заречного признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Установлено, что мужчина познакомился и начал общаться с ребенком в январе в одной из социальных сетей. В процессе переписки он вел с малолетней циничные разговоры на интимные темы и предлагал встретиться. В итоге девочка согласилась.

«При встречах с потерпевшей он в салоне своего автомобиля совершал в отношении нее действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния девочки, обусловленного ее малолетним возрастом», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Суд назначил жителю закрытого города наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Гость|13.11.2017 19:49|

А, чЁ потерли то осуждающие насильника коменты? Чем они вас не устроили? Вы ему сочувствуете разве? Ну-ну...

Гость|13.11.2017 20:44|

Вот тебе и город высокой культуры ...

Гость|13.11.2017 20:47|

Гость писал(a):

А, чЁ потерли то осуждающие насильника коменты? Чем они вас не устроили? Вы ему сочувствуете разве? Ну-ну...
А ты не в курсе про педофильское лобби в Гос Думе ? Да оно везде , глупыш .

Гость|13.11.2017 23:00|

По настоящему любят детей только педофилы..........

Гость|13.11.2017 23:04|

Путин очень любит детей .

Гость|14.11.2017 08:17|

С петухами теперь просыпаться будет

Гость|14.11.2017 08:45|

Да эти зареченцы в Пензе не умеют ездить и все аварии от них! Из Заречного едут до Ахунского переезда как из тюрьмы освободились, под 120 км/ч!!

Гость|14.11.2017 09:29|

таких уродов надо в помойном ведре топить а не в тюрьме держать за наши же деньги. он выйдет и возьмется за старое.

Гость|14.11.2017 09:35|

зачем девочка с ним вообще встретилась??? какой еще интим в 11 лет??? что за поколение растет...

Гость|14.11.2017 10:13|

может он её шантажировал?ну ясень пень что она пошла не любовь искать

Имя: Гость
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