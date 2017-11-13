13.11.2017 | 15:38

В одном из сел Пензенской области полицейские обнаружили склад с контрафактной алкогольной продукцией в гараже местного жителя. Мужчина сам ее изготавливал и продавал.

«В ходе обыска изъято 1 920 литров спиртосодержащей жидкости, расфасованной по пятилитровым канистрам. Также изъяты самоклеящиеся этикетки на бутылки и готовые к запечатыванию бутылок крышки с дозаторами», - рассказал сотрудник полиции.

Кроме того, изъято 136 бутылок спиртного, готовых к реализации. На посуде были наклеены поддельные акцизные марки, по факту использования которых заведено уголовное дело.

За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет или штрафа размером до 1 миллиона рублей. В настоящее время вся изъятая продукция проверяется на наличие веществ, опасных для здоровья и жизни человека.

«За время проведения операции «Алкоголь» на территории Пензенской области сотрудниками полиции выявлено 75 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, возбуждено 4 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято более 16 тысяч литров этилового спирта и алкогольной продукции», - подытожила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.