13.11.2017 | 12:16

В Пензе вступил в силу приговор двум уроженцам г. Борисполя Киевской области в возрасте 21 года и 22 лет, сбывавшим наркотические средства.

В сентябре 2016 года младший товарищ в соцсети «ВКонтакте» увидел объявление о работе курьером с большой зарплатой. Позвонив по указанному номеру, молодой человек узнал, что нужно распространять наркотики в любом из городов России. Тогда он уговорил своего старшего приятеля поехать в РФ на заработки.

Злоумышленники зарегистрировались в одном из интернет-мессенджеров и начали получать сообщения с дальнейшими указаниями от неизвестного лица. Сначала они прошли своего рода стажировку, а в октябре были направлены в Пензу.

Здесь они сняли квартиру и получили от «работодателя» крупную партию наркотиков различных видов. Разделив партию на мелкие дозы, молодые люди стали делать закладки.

В конце ноября злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в ходе рейда. При личном досмотре у них обнаружили и изъяли спайс. Молодые люди признались, что заняться преступной деятельностью решили из-за нехватки денег. Их заключили под стражу.

«За период с 21 по 30 ноября 2016 года через закладки преступная группа попыталась сбыть жителям г. Пензы более 500 граммов наркотиков различных видов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге 21-летнего гражданина Украины приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима, его подельнику дали шесть лет.

Осужденные сочли решение несправедливым и подали жалобу, однако Пензенский областной суд оставил ее без удовлетворения.