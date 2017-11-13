13.11.2017 | 09:52

В магазине, расположенном на улице Центральной в Каменке, произошла кража. Две женщины, зашедшие в торговую точку под видом покупательниц, вынесли из торгового зала три бутылки с алкогольными напитками различных наименований, не оплатив товар. В ассортиментный перечень похищенного вошли настойка, бальзам и ликер.

Но спиртным дело не ограничилось: посетительницы прихватили еще и колготки.

Заявление о краже поступило в полицию. Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались 42-летняя жительница Каменки и 50-летняя женщина, приехавшая в райцентр из Каменского района.

«Они признались в содеянном. По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.