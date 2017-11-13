Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 ноя 2017|16:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  68.92  |  $  59.18
 

Криминал | Пензенец получил условный срок за присвоение наркотика из закладки

13.11.2017|14:41
Печать

29-летнего пензенца осудили за приобретение и хранение наркотика без цели сбыта в крупном размере: мужчина нашел закладку и присвоил ее.

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел вечером 6 августа. Житель Октябрьского района решил искупаться в пруду около городской больницы № 6 и там у основания лавочки обнаружил зажигалку с пакетом, в котором находилось коричневое вещество.

Поняв, что это наркотик, пензенец решил взять его себе для последующего употребления. В тот же вечер полицейские задержали мужчину на улице Лядова и изъяли находку при досмотре.

Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Уголовное дело в отношении неустановленного лица, сделавшего закладку наркотического средства, выделено в отдельное производство», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|13.11.2017 15:28|

У ментов наживку умыкнуть хотел. От гад.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!