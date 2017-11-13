13.11.2017 | 14:41

29-летнего пензенца осудили за приобретение и хранение наркотика без цели сбыта в крупном размере: мужчина нашел закладку и присвоил ее.

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел вечером 6 августа. Житель Октябрьского района решил искупаться в пруду около городской больницы № 6 и там у основания лавочки обнаружил зажигалку с пакетом, в котором находилось коричневое вещество.

Поняв, что это наркотик, пензенец решил взять его себе для последующего употребления. В тот же вечер полицейские задержали мужчину на улице Лядова и изъяли находку при досмотре.

Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Уголовное дело в отношении неустановленного лица, сделавшего закладку наркотического средства, выделено в отдельное производство», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.