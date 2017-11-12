12.11.2017 | 12:21

Около десяти тысяч смертельных доз не дошли до потребителей наркотиков. Сотрудники полиции задержали преступную группу, распространявшую запрещенные вещества на территории Пензенской области.

«Данные лица задержаны при приобретении оптовой партии наркотиков. В обязанности молодого человека и девушки входила доставка оптовой партии наркотиков на территории города Пензы с последующей расфасовкой на более мелкие партии», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Власов.

Кроме килограмма наркотиков, у задержанных изъяли и приспособления для их фасовки. Кстати, с 13 ноября начинается очередной этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Любую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, сообщайте по телефону горячей линии 59-10-10», - призвал пензенцев Алексей Власов.