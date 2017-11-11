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Криминал | В Пензе полицейские изъяли 10 тысяч доз синтетических наркотиков

11.11.2017|10:07
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Порядка 10 тысяч доз синтетических запрещенных веществ общим весом более 1 килограмма изъяли в Пензе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД. В незаконном сбыте наркотиков подозреваются четыре человека.

Молодого человека и девушку взяли с поличным - с оптовой партией наркотика, которую они забрали из тайника. После этого стражи порядка задержали двух других злоумышленников.

Установлена причастность членов группы к сбыту наркотиков в Пензенской области. В их обязанности входила доставка оптовых партий в Пензу и фасовка их на более мелкие партии, а также их распространение. При обыске сотрудники полиции изъяли приспособления, используемые для этой деятельности.

«По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|11.11.2017 10:15|

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

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