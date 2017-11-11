11.11.2017 | 21:38

В Пензе возбуждено уголовное дело по признакам покушения на изнасилование несовершеннолетней.

По данным следствия, в пятницу, 10 ноября, около 18:50 минут на улице Измайлова, на обочине автодороги около импровизированной остановки «Красный столб» (между остановками «Поселок Сосновка» и «Детская железная дорога») мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.

Насильник не сумел завершить свое злодеяние, так как маршрутка, из которой вышла девушка, остановилась неподалеку от места преступления. Мужчина убежал по обочине дороги в сторону центра Пензы.

Человеку, совершившему покушение на изнасилование, на вид 20-25 лет. Он имеет азиатскую внешность, рост около 178-180 см, худощавое телосложение. Был одет в болоньевую куртку оранжевого цвета с меховой опушкой на капюшоне.

«При наличии информации о личности лица, причастного к совершению данного преступления, или его местонахождении просим сообщить об этом в органы регионального Следственного комитета по телефонам: 8-937-401-33-25, 8 (8412) 36-17-02 или в дежурную часть УМВД России по городу Пензе по номеру 8 (8412) 598-002. Анонимность гарантируется», - обращается к жителям Пензы и области региональное следственное управление.