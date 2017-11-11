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Криминал | В Пензе два подельника разработали план кражи водки из магазина

11.11.2017|12:20
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Две поллитровых бутылки водки пропали со стеллажа в магазине, расположенном в Октябрьском районе Пензы. Об этом в полицию заявил директор торгового предприятия.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили подозреваемых. Два задержанных пензенца (одному из которых - 34 года, другому - 31) признались в краже и рассказали о всех подробностях совершенного преступления.

Мужчины заранее составили план действий. В магазине один из них отвлек внимание работников, а второй, пользуясь этим, взял со стеллажа две бутылки водки. Он сумел незаметно для окружающих спрятать спиртное под куртку подельнику, и похитители покинули обворованный магазин.

«По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. С подозреваемых вята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|11.11.2017 12:44|

Так выпить то успели?

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