11.11.2017 | 13:36

87-летняя жительница Пензы стала очередной жертвой аферистов. Несмотря на жизненный опыт, она поверила в возможности женщины-экстрасенса, которую увидела в телепередаче.

«Ясновидящая» уверяла, что может излечить любую болезнь, и женщина преклонного возраста позвонила по номеру телефона, указанному на экране. Она рассказала о состоянии своего здоровья, сообщила свои паспортные данные и узнала, что якобы записана на лечение.

Вскоре пензячке позвонила незнакомка и сказала, что необходимо перевести деньги за три сеанса: 20 тысяч рублей за первый и по 25 тысяч за каждый из двух последующих.

По указанию собеседницы пенсионерка перечислила деньги электронным платежом. После этого связь с «экстрасенсом» оборвалась.

Пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась к полицейским. Они проводят проверку по факту мошенничества.

В 2016 году 66-летняя жительница Пензы, позвонившая московскому «экстрасенсу» для снятия порчи, лишилась 1 миллиона 950 тысяч рублей.