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Криминал | Престарелая пензячка перевела 70 тысяч рублей аферистке-«экстрасенсу»

11.11.2017|13:36
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87-летняя жительница Пензы стала очередной жертвой аферистов. Несмотря на жизненный опыт, она поверила в возможности женщины-экстрасенса, которую увидела в телепередаче.

«Ясновидящая» уверяла, что может излечить любую болезнь, и женщина преклонного возраста позвонила по номеру телефона, указанному на экране. Она рассказала о состоянии своего здоровья, сообщила свои паспортные данные и узнала, что якобы записана на лечение.

Вскоре пензячке позвонила незнакомка и сказала, что необходимо перевести деньги за три сеанса: 20 тысяч рублей за первый и по 25 тысяч за каждый из двух последующих.

По указанию собеседницы пенсионерка перечислила деньги электронным платежом. После этого связь с «экстрасенсом» оборвалась.

Пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась к полицейским. Они проводят проверку по факту мошенничества.

В 2016 году 66-летняя жительница Пензы, позвонившая московскому «экстрасенсу» для снятия порчи, лишилась 1 миллиона 950 тысяч рублей.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.11.2017 14:05|

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНО И ТО ЖЕ

Гость|11.11.2017 14:15|

87 не надо уже лечиться.

Гость|11.11.2017 14:16|

почему эту ерунду показывают по телевизору? конечно, престарелый человек и поверил. Почему бы не привлечь к ответственности канал, где эта чушь идет?!

Имя: Гость
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