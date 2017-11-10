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Криминал | В Никольском районе начальница почты ежедневно похищала деньги из кассы

10.11.2017|11:39
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В Никольском районе начальница сельского отделения почтовой связи осуждена за хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

В период с 30 ноября 2016-го по 16 марта 2017 года женщина ежедневно брала из кассы ФГУП «Почта России» денежные средства в сумме от 600 до 1 000 рублей.

В общей сложности руководительница похитила 60 000 рублей.

«С учетом всех обстоятельств дела гражданке было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», - сообщили в Никольском районном суде.

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Гость|10.11.2017 11:54|

Если каждый день брать по 500 руб,то она похитила неменее 150 тысяч. 90 штук уже пропали во время следствия.

Гость|10.11.2017 11:57|

Гость писал(a):

Гость|10.11.2017 11:54|Если каждый день брать по 500 руб,то она похитила неменее 150 тысяч. 90 штук уже пропали во время следствия.
выходные в расчет не брали)))

Гость|10.11.2017 11:57|

penzainform.ru писал(a):

В период с 30 ноября 2016-го по 16 марта 2017 года женщина ежедневно брала из кассы ФГУП «Почта России» денежные средства в сумме от 600 до 1 000 рублей.
Задача. Сколько минимально похитила денег начальница. 600*107 дней, итого 64200. Где 4200 ???

Гость|10.11.2017 12:00|

Интересно начальники воруют от безысходности или так просто по жизненному квесту?

Гость|10.11.2017 12:11|

Что ни БОСС,то ВОР.Чем больше БОСС тем больше ВОРУЕТ. Сплошь и рядом.АПРИОРИ!

Имя: Гость
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