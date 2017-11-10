10.11.2017 | 11:39

В Никольском районе начальница сельского отделения почтовой связи осуждена за хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

В период с 30 ноября 2016-го по 16 марта 2017 года женщина ежедневно брала из кассы ФГУП «Почта России» денежные средства в сумме от 600 до 1 000 рублей.

В общей сложности руководительница похитила 60 000 рублей.

«С учетом всех обстоятельств дела гражданке было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», - сообщили в Никольском районном суде.