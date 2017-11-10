10.11.2017 | 09:10

В Пензе будут судить 24-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством.

Преступление было совершено утром 29 июля у пруда около клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина.

Злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил там двух женщин. «Одной из них он нанес несколько ударов и пригрозил убить, в отношении другой совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд.