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Криминал | Житель Пензенской области выпрыгнул в окно, скрываясь от приставов

09.11.2017|15:49
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Житель Вадинского района выпрыгнул в окно в надежде скрыться от приставов, которые пришли за ним, чтобы отвести к мировому судье.

«Ознакомившись с постановлением мирового судьи о принудительном приводе, он зашел в комнату, чтобы одеться и... пропал. Дверь оказалась закрыта, на стук никто не откликался», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Оказалось, мужчина выпрыгнул в окно, чтобы скрыться от правосудия. Однако это ему не удалось: один из приставов, которому долгое отсутствие сельчанина показалось подозрительным, задержал его, решив обойти дом.

Мужчину все-таки доставили к мировому судье, а за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава на него завели административное дело. Теперь ему грозит штраф от 1 000 до 1 500 рублей.

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Гость|09.11.2017 16:31|

Преступление года...

Гость|09.11.2017 16:34|

penzainform.ru писал(a):

Теперь ему грозит штраф от 1 000 до 1 500 рублей.
век не расплатится

Имя: Гость
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