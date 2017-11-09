09.11.2017 | 15:49

Житель Вадинского района выпрыгнул в окно в надежде скрыться от приставов, которые пришли за ним, чтобы отвести к мировому судье.

«Ознакомившись с постановлением мирового судьи о принудительном приводе, он зашел в комнату, чтобы одеться и... пропал. Дверь оказалась закрыта, на стук никто не откликался», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Оказалось, мужчина выпрыгнул в окно, чтобы скрыться от правосудия. Однако это ему не удалось: один из приставов, которому долгое отсутствие сельчанина показалось подозрительным, задержал его, решив обойти дом.

Мужчину все-таки доставили к мировому судье, а за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава на него завели административное дело. Теперь ему грозит штраф от 1 000 до 1 500 рублей.