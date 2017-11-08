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Криминал | В Каменке директора школы осудили за присвоение денег

08.11.2017|16:11
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Директор школы в Каменке обогатилась, воспользовавшись своим служебным положением.

В декабре 2014 года женщина заключила договор на поставку спортинвентаря с владельцем магазина в местном торговом центре. С этим документом и товарной накладной она обратилась в МКУ «Центр обслуживания учреждений», который перечислил предпринимателю более 126 тысяч рублей.

Затем директор вернулась в торговый центр и попросила бухгалтера заменить часть указанного в бумагах товара на товар меньшей стоимости. Таким образом в распоряжении женщины оказались 10 тысяч рублей - разница между стоимостью изначально заявленного и фактически приобретенного спортинвентаря.

Суд признал ее виновной в присвоении чужого имущества. «Приговором суда директору школы назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

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