07.11.2017 | 14:38

В дом пенсионерки из Нечаевки Мокшанского района около двух часов ночи пришла беда. Престарелая женщина сразу и не поняла, что случилось.

«Я слышу - стекло… Говорю: «У меня крысы что ли?» Кошка - на улице, это стекло разбилось. Я вышла в сени, кричу: «Кто там? Кто там?» Он молчок-старичок, я прошла уже, но не легла, а села и сижу», - рассказала потерпевшая.

Незваный гость не заставил себя ждать. Он буквально вломился в комнату старушки, выломав входную дверь, и потребовал денег.

«И мне прямо в рот какой-то кляп с варежкой засунул и начал ножом везде хлыстать. Кричит: «Я тебя все равно живой не оставлю!» Я ему: «Ну что ты делаешь? Что ты делаешь, сыночек? Что ты делаешь со старухой-то?» - добавила женщина.

Бабушка отдала душегубу все, что у нее было в кошельке, сняла с себя золотые сережки (их, кстати, злоумышленник пытался вырвать из ушей старушки).

Также он забрал у пострадавшей две бутылки водки и удалился. Как позже оправдывался мужчина, именно алкоголь стал причиной этого преступления.

«Сидел в доме, выпивал. Что-то прям резко черти в голову залезли. Я разрезал шапку, взял гвоздодер и пошел. Ножик с собой взял. Порезал как-то машинально, я даже не рассчитывал ножик доставать из брюк. Как у меня это получилось, я даже не знаю», - сознался подозреваемый.

Этот мужчина уже был судим, на этот раз ему грозит 12 лет тюрьмы.

«По месту жительства данного гражданина из чердачного помещения были изъяты орудия преступления. Это гвоздодер, маска, одежда, которую он спрятал. Непосредственно в самом жилом помещении - золотые изделия и денежные средства в размере 2,5 тысяч рублей», - пояснил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.