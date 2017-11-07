В Кузнецке сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД России задержали сотрудника полиции по подозрению в незаконном хранении наркотиков.
Предварительно установлено, что полицейский в свой выходной день приехал в Кузнецк и забрал из тайника закладку с запрещенным веществом, не имея цели сбыть его.
«Назначена служебная проверка. По ее результатам данный полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители - к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Уволен ?Смешно!!Его надо минимум 20 лет посадить!!!!Просто безпредел !