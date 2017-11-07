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Криминал | В Кузнецке задержан полицейский, забравший закладку с наркотиком

07.11.2017|10:54
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В Кузнецке сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД России задержали сотрудника полиции по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Предварительно установлено, что полицейский в свой выходной день приехал в Кузнецк и забрал из тайника закладку с запрещенным веществом, не имея цели сбыть его.

«Назначена служебная проверка. По ее результатам данный полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители - к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|07.11.2017 11:10|

Уволен ?Смешно!!Его надо минимум 20 лет посадить!!!!Просто безпредел !

Гость|07.11.2017 11:35|

Гость писал(a):

Уволен ?Смешно!!Его надо минимум 20 лет посадить!!!!Просто безпредел !
А ещё детей хотели проверять.

С себя начните. Если каждый мент сдаст анализы, я уверен, что 30% уволят, если блата нет.(хотя сейчас там такого нет, наверное).

Гость|07.11.2017 11:40|

Видел как на газонах всякая шваль землю роет,но что бы полицейский не разу.ДА УЖ !!!!!

Имя: Гость
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