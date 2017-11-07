07.11.2017 | 17:18

61-летний житель села Кувака Каменского района Пензенской области заключен под стражу. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло днем 4 ноября. Мужчина, употребив у себя дома алкоголь, решил выяснить отношения с 59-летним односельчанином, к которому приревновал свою супругу.

Дом соперника оказался заперт, и ревнивец начал стучать в окна и дверь. Во дворе он увидел нож и подобрал его. Хозяин же появился на улице с деревянным брусом в руках. Между мужчинами разгорелась ссора. Хозяин ударил гостя деревяшкой, а тот в ответ вонзил ему в живот нож.

От полученной раны, осложнившейся кровопотерей, мужчина тем же вечером скончался в Каменской межрайонной больнице.

«Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. При допросе он дал признательные показания по обстоятельствам причинения ножевого ранения. В настоящее время назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, биологическая и медико-криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.