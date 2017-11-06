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Криминал | Пензенец перевел мошенникам 30 тысяч рублей, пытаясь помочь родственнику

06.11.2017|11:19
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Очередной житель Пензы перевел мошеннику деньги, приняв его за родственника. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В городской отдел полиции № 5 обратился с заявлением 45-летний мужчина. Он рассказал, что ему на мобильный позвонил неизвестный и попросил 30 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Голос звонившего был похож на голос родственника пензенца, поэтому он согласился помочь.

Следуя инструкциям незнакомца, мужчина перевел по указанным реквизитам 15 тысяч рублей. Недостающую сумму перечислила его жена.

«Полицейским гражданин впоследствии пояснил, что знал о подобных способах мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.

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Гость|06.11.2017 11:42|

мошенники сняли с карты более 30000 руб,полиция бездействует более 2 лет,суд выступает на стороне банка,прокуратура разводит руками,где добиться справедливости.вопрос.

Гость|06.11.2017 12:52|

Вот этого мужика нужно призвать к ответу за попытку дачи взятки должностному лицу может другие поймут что не нужно это делать

Имя: Гость
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