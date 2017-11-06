06.11.2017 | 11:19

Очередной житель Пензы перевел мошеннику деньги, приняв его за родственника. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В городской отдел полиции № 5 обратился с заявлением 45-летний мужчина. Он рассказал, что ему на мобильный позвонил неизвестный и попросил 30 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Голос звонившего был похож на голос родственника пензенца, поэтому он согласился помочь.

Следуя инструкциям незнакомца, мужчина перевел по указанным реквизитам 15 тысяч рублей. Недостающую сумму перечислила его жена.

«Полицейским гражданин впоследствии пояснил, что знал о подобных способах мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.