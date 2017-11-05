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Криминал | В Н. Ломове 18-летний учащийся признался в краже телефона у сокурсника

05.11.2017|10:56
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В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился 18-летний учащийся техникума.

Молодой человек сообщил, что оставил мобильный телефон без присмотра на подоконнике в образовательном учреждении, откуда его и похитили.

Через некоторое время по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний сокурсник потерпевшего. Он сознался в краже и вернул сотовый хозяину.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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