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Криминал | Жительница Каменского района, ожидая сына в гости, перевела аферистам 36 000

04.11.2017|14:08
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56-летняя жительница Каменского района стала очередной жертвой телефонного мошенника, применившего схему «Мама, я попал в беду!».

Мнимый сын позвонил женщине и сообщил, что едет к ней в гости. Обрадованная женщина даже не поняла, что с ней разговаривал незнакомец, и стала хлопотать по дому, готовясь к встрече.

Через час вновь раздался звонок. «Сын» рассказал, что в 15 километрах от материнского дома его задержали сотрудники ГИБДД за нетрезвую езду. Но за 26 тысяч рублей, переведенные на номер сотового телефона, они готовы отпустить его с миром.

Женщина кинулась на выручку отпрыску и перечислила деньги. Через десять минут вновь раздался звонок: на этот раз «сын» попросил перевести еще 10 тысяч.

После того, как и эта просьба была выполнена, «мальчик» отключился. Тогда-то пенсионерка поняла, что перевела 36 тысяч рублей аферистам, и обратилась в полицию.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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