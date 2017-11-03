В р. п. Земетчино сельчанин осужден за кражу из чужого дома. В сентябре мужчина пробрался на чужое подворье, найденным там металлическим предметом взломал замок на входной двери и проник внутрь.
В кухне злоумышленнику приглянулся пылесос, а из комнаты он похитил 600 рублей, лежавшие на полке возле икон.
На момент случившегося мужчина имел непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности.
В итоге суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Земетчинском районном суде.