03.11.2017 | 15:58

В р. п. Земетчино сельчанин осужден за кражу из чужого дома. В сентябре мужчина пробрался на чужое подворье, найденным там металлическим предметом взломал замок на входной двери и проник внутрь.

В кухне злоумышленнику приглянулся пылесос, а из комнаты он похитил 600 рублей, лежавшие на полке возле икон.

На момент случившегося мужчина имел непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности.

В итоге суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Земетчинском районном суде.