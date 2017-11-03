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Криминал | В Земетчине злоумышленник похитил деньги, лежавшие возле икон

03.11.2017|15:58
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В р. п. Земетчино сельчанин осужден за кражу из чужого дома. В сентябре мужчина пробрался на чужое подворье, найденным там металлическим предметом взломал замок на входной двери и проник внутрь.

В кухне злоумышленнику приглянулся пылесос, а из комнаты он похитил 600 рублей, лежавшие на полке возле икон.

На момент случившегося мужчина имел непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности.

В итоге суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Земетчинском районном суде.

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