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Криминал | В гараже на улице Урицкого 52-летнего мужчину забили насмерть табуреткой

03.11.2017|10:48
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42-летний пензенец обвиняется в убийстве и уклонении от административного надзора.

Августовской ночью мужчина распивал спиртное в компании двух приятелей в гараже около дома на улице Урицкого. В какой-то момент он поссорился с 52-летним собутыльником, схватил табурет и стал бить товарища им, а также руками и ногами, нанеся более 60 ударов.

Впоследствии причину конфликта мужчина вспомнить не смог.

Утром следующего дня, обнаружив, что друг скончался, обвиняемый вместе со вторым приятелем отнес его тело в кусты и оставил там. Труп обнаружил случайный прохожий.

Еще в апреле суд установил в отношении уже судимого мужчины административный надзор сроком на восемь месяцев, по которому он обязывался дважды в месяц являться в органы для регистрации. Однако в июле данные ограничения он проигнорировал.

В настоящее время пензенец задержан, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном СУ СК РФ.

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Гость|03.11.2017 11:51|

Буртасско-мордовские забавы.

Гость|03.11.2017 12:01|

Запретить табуретки как холодное оружие. В нашей стране бездарные правители вместо решения проблем могут только запрещать всех и вся. Алкоголики потерянные люди. Естестественный отбор.

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