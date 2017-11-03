03.11.2017 | 10:48

42-летний пензенец обвиняется в убийстве и уклонении от административного надзора.

Августовской ночью мужчина распивал спиртное в компании двух приятелей в гараже около дома на улице Урицкого. В какой-то момент он поссорился с 52-летним собутыльником, схватил табурет и стал бить товарища им, а также руками и ногами, нанеся более 60 ударов.

Впоследствии причину конфликта мужчина вспомнить не смог.

Утром следующего дня, обнаружив, что друг скончался, обвиняемый вместе со вторым приятелем отнес его тело в кусты и оставил там. Труп обнаружил случайный прохожий.

Еще в апреле суд установил в отношении уже судимого мужчины административный надзор сроком на восемь месяцев, по которому он обязывался дважды в месяц являться в органы для регистрации. Однако в июле данные ограничения он проигнорировал.

В настоящее время пензенец задержан, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном СУ СК РФ.